Violenta lite in via Imbriani | uomo ferito da una bottigliata al volto
Nella serata di martedì 7 aprile, in via Imbriani, si è verificata una lite violenta che ha portato a un ferimento. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato colpito al volto da una bottigliata durante l’alterco. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che stanno ancora verificando le cause dell’accaduto. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte.
Violenza nella serata di martedì 7 aprile in Oltretorrente. Per cause in corso di accertamento un uomo sarebbe stato colpito al volto da una bottigliata, nel corso di una violenta lite, mentre si trovava nella zona di via Imbriani. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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