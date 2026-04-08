Violenta lite in via Imbriani | uomo ferito da una bottigliata al volto

Nella serata di martedì 7 aprile, in via Imbriani, si è verificata una lite violenta che ha portato a un ferimento. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo sarebbe stato colpito al volto da una bottigliata durante l’alterco. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che stanno ancora verificando le cause dell’accaduto. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte.