Nella serata di venerdì 17 aprile, le forze dell’ordine e le autorità sanitarie hanno effettuato un intervento in un locale situato in via Foro Boario. Durante l’ispezione sono stati trovati e sequestrati circa 140 chilogrammi di carne. L’operazione ha evidenziato problemi legati alla sicurezza alimentare e alle condizioni strutturali del locale.

Un’operazione coordinata tra forze dell’ordine e autorità sanitarie ha colpito un locale in via Foro Boario nella serata di venerdì 17 aprile, portando alla luce gravi inadempienze alimentari e strutturali. Le ispezioni, disposte dal questore per monitorare la sicurezza dei pubblici esercizi, hanno richiesto l’intervento congiunto di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e Ats. Il bilancio della verifica è pesante sotto il profilo economico e sanitario. L’Ats ha dovuto ordinare la distruzione immediata di circa 140 kg di carne congelata, accertando che il prodotto non fosse correttamente conservato e privo di tracciabilità. Per i titolari, questa violazione comporta una denuncia in stato di libertà e una sanzione pecuniaria di 5.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Foro Boario: sequestrati 140 kg di carne, allarme sicurezza

Notizie correlate

Sequestrati 140 kg di rifiuti tessili: erano diretti in NigeriaTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto all’illecita gestione dei rifiuti, Funzionari dell’Ufficio ADM di Napoli...

Agrigento: 30 kg di carne sequestrati, titolare denunciatoNel cuore della provincia di Agrigento, un controllo mirato ha portato alla scoperta di circa 30 chili di carne priva di tracciabilità e conservata...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Alimenti mal conservati e irregolari: sequestri e sanzioni in un locale di via Foro Boario; L'auto che si ferma all'alt, il finestrino abbassato e l'odore di droga: conducente in manette; VIDEO. Canicattì, perdite d’acqua in Via Risorgimento e Via Solferino. Notizie sul rifacimento della rete idrica?; Ha con sé la droga, vede i carabinieri, entra nel bar e la getta nel gabinetto: scoperto.

Bergamo, controlli congiunti nei locali: sanzioni e violazioni in via Foro Boario, distrutti 140 kg di carneL'intervento di Polizia di Stato, Ats, carabinieri, Locale e Vigili del fuoco in un locale: gravi lacune in termini di sicurezza, con l'assenza di documentazioni, estintori e di un piano di evacuazion ... bergamo.corriere.it

Alimenti mal conservati e irregolari: sequestri e sanzioni in un locale di via Foro BoarioControlli congiunti delle forze dell’ordine e dell’Ats: distrutti 140 chili di carne e riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza. ecodibergamo.it

() 16/04/2026 Zona : via Foro Boario, non lontano dalla Poliambulanza. Senza microchip. Castrato. Info e Contatto : https://www.petalertglobal.com/it/alerts/facebook-import-preview - facebook.com facebook