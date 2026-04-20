Via Farini | accoltellato fuori dal fast food è la vendetta per un pestaggio

Un giovane di 21 anni è stato ferito con un coccio di bottiglia davanti a un fast food in via Farini. L’episodio è avvenuto poco prima delle 13 e sembra essere legato a una vendetta per un precedente pestaggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle eventuali responsabilità.

Milano, 20 aprile 2026 – Un ragazzo di 21 anni è stato colpito con un coccio di bottiglia poco prima delle 13.30 davanti al McDonald’s di via Farini. Il ventunenne è subito stato soccorso e accompagnato all’ospedale Niguarda in codice rosso, dove si trova tuttora ricoverato non in pericolo di vita. Tutto è ancora da ricostruire. Ma l’aggressione è stata ripresa da una telecamera: si vede un uomo avvicinarsi a tre ragazzi, fermi, che parlano tra loro vicino all’ingresso. In una manciata di secondi raggiunge uno dei giovani e lo colpisce alle spalle. Dopo alcune ore è stato bloccato un ventisettenne senza fissa dimora: l’ipotesi è che si sia vendicato per un pestaggio avvenuto nella notte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Via Farini: accoltellato fuori dal fast food, è la vendetta per un pestaggio Notizie correlate Leggi anche: Violenza giovanile a Salerno: Accoltellato un minorenne dopo una lite nei pressi di un fast food Accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi fuori da un fast food: 30enne in ospedaleL'aggressione, su cui ora indaga la polizia, è avvenuta in corso Lodi, nella serata di venerdì.