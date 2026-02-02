Violenza giovanile a Salerno | Accoltellato un minorenne dopo una lite nei pressi di un fast food

Un minorenne è stato accoltellato dopo una lite scoppiata tra due ragazzi davanti a un fast food a Salerno. La rissa è avvenuta nel tardo pomeriggio e ha attirato l’attenzione di passanti e residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il giovane aggressore e avviato le indagini. La vittima è stata portata in ospedale, le sue condizioni sono serie ma non critiche. La comunità si chiede come evitare che simili episodi si ripetano.

Un violento alterco tra due ragazzi minorenni, entrambi studenti di una scuola superiore della zona orientale di Salerno, è culminato in un episodio di aggressione che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

La notte scorsa a Salerno un ragazzo di 16 anni è stato ferito con un coltello nel centro storico.

Salerno: lite tra giovani finisce a colpi di arma da taglio. Feriti trasportati in ospedaleNon si placano gli episodi di violenza a Salerno dove due giovani sono stati protagonisti di una lite culminata a colpi di arma da taglio. I due 16enni, per motivi da ricostruire, hanno litigato a ... ondanews.it

Le vere cause della violenza giovanile nascono dall’ignoranza e dall’introversione. La nostra società, schiava del consumismo e dell’edonismo, produce generazioni di infelici. Cosa possiamo fare per disinnescare tutta questa frustrazione Lo scrivo qui. - facebook.com facebook

Tutti noi condividiamo oggi una crescente preoccupazione di fronte al fenomeno della violenza #giovanile, che assume contorni sempre più evidenti e allarmanti x.com