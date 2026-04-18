Corteo anarchici a Roma poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro

Da tgcom24.mediaset.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un corteo degli anarchici a Roma, un poliziotto è rimasto ferito alla testa da una bottiglia di vetro. L'incidente si è verificato mentre si registravano momenti di tensione tra i manifestanti e un fotografo presente al seguito della manifestazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno cercato di gestire la situazione e prestare soccorso all’ufficiale ferito. La dinamica esatta dell’episodio è ancora in fase di accertamento.

Sarebbe accaduto durante momenti di tensione tra il corteo e un fotografo al seguito della manifestazione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

corteo anarchici a roma poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro
© Tgcom24.mediaset.it - Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro

Notizie correlate

Roma, tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”. Ferito un funzionario di poliziaUn centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto.

Terrore per Guendouzi: colpito alla testa da una bottiglia a IzmitFollia ultras durante Kocaelispor-Fenerbahçe: l'ex Lazio crolla a terra, partita sospesa e caos in campo.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il fermo degli anarchici manda in tilt pm e poliziotti; Duecento anarchici in piazza a San Lorenzo: manifestazione nazionale per Alfredo Cospito; Anarchici, adunata a Roma per il corteo: è allerta. In Grecia un'altra bomba per i due martiri; Proteste vicino a ministero Giustizia, 'Stato tortura, Cospito libero'.

corteo anarchici a romaCorteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetroDurante il corteo degli anarchici in corso a Roma è rimasto ferito al volto un funzionario della polizia a causa del lancio di una bottiglia di vetro da parte dei manifestanti. ansa.it

corteo anarchici a romaCorteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa per il lancio di una bottigliaSit-in dei militanti della galassia anarchica a Roma, nel quartiere San Lorenzo. «Siamo qui per ricordare Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis da quattro anni», hanno scandito ... ilmessaggero.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.