Corteo anarchici a Roma poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro

Durante un corteo degli anarchici a Roma, un poliziotto è rimasto ferito alla testa da una bottiglia di vetro. L'incidente si è verificato mentre si registravano momenti di tensione tra i manifestanti e un fotografo presente al seguito della manifestazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno cercato di gestire la situazione e prestare soccorso all’ufficiale ferito. La dinamica esatta dell’episodio è ancora in fase di accertamento.

Sarebbe accaduto durante momenti di tensione tra il corteo e un fotografo al seguito della manifestazione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro Notizie correlate Roma, tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”. Ferito un funzionario di poliziaUn centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. Terrore per Guendouzi: colpito alla testa da una bottiglia a IzmitFollia ultras durante Kocaelispor-Fenerbahçe: l'ex Lazio crolla a terra, partita sospesa e caos in campo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il fermo degli anarchici manda in tilt pm e poliziotti; Duecento anarchici in piazza a San Lorenzo: manifestazione nazionale per Alfredo Cospito; Anarchici, adunata a Roma per il corteo: è allerta. In Grecia un'altra bomba per i due martiri; Proteste vicino a ministero Giustizia, 'Stato tortura, Cospito libero'. Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetroDurante il corteo degli anarchici in corso a Roma è rimasto ferito al volto un funzionario della polizia a causa del lancio di una bottiglia di vetro da parte dei manifestanti. ansa.it Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa per il lancio di una bottigliaSit-in dei militanti della galassia anarchica a Roma, nel quartiere San Lorenzo. «Siamo qui per ricordare Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis da quattro anni», hanno scandito ... ilmessaggero.it Un poliziotto è stato colpito nel corso del corteo degli anarchici a Roma dal lancio di una bottiglia. L'agente ha riportato una ferita alla testa ed stato subito medicato. Le forze dell'ordine, che hanno presidiato la manifestazione per tutto il pomeriggio, ora stan x.com Corteo pro Cospito a Torino, 18 condanne per i danneggiamenti, le più alte a cinque anni e mezzo. Imputati gli anarchici. #ANSA facebook