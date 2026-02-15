Extinction Rebellion contro le Olimpiadi | protesta acrobatica e sit-in al Forum

Il movimento ambientalista Extinction Rebellion ha organizzato una protesta acrobatica e un sit-in al Forum di Assago, causando l’interruzione delle gare di pattinaggio artistico e short track. Gli attivisti sono saliti su strutture sospese sopra le piste per attirare l’attenzione sui danni ambientali causati dalle grandi manifestazioni sportive. La loro azione ha coinvolto una decina di persone, che hanno sventolato bandiere e scandito slogan contro le Olimpiadi.

Milano, 15 febbraio 2026 – Protesta acrobatica contro le Olimpiadi. Gli attivisti di Extinction Rebellion, movimento ambientalista radicale fondato nel Regno Unito ma da tempo attivo anche in Italia, sono entrati in azione all'Unipol Forum di Assago, dove si tengono le competizioni di Figure Skating e Short Track. Poco prima dell'inizio delle gare, due persone si sono calate con imbragature dalla passerella all'ingresso principale, esponendo un grande striscione con scritto "Fake Snow, Real Profit" (neve finta, profitto reale). Contemporaneamente, un secondo gruppo ha inscenato un sit-in davanti all'entrata, incatenandosi agli ingressi e attirando l'attenzione del pubblico, della sicurezza e delle forze dell'ordine.