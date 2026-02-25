Sanremo attivisti di Extinction Rebellion irrompono sul blu carpet | Emergenza sociale

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno forzato le transenne e si sono ritrovati sul blu carpet di Sanremo per denunciare un’emergenza sociale. La loro azione mira a attirare l’attenzione sulla crisi climatica e sulle ingiustizie sociali, disturbando la passerella degli artisti in gara. Alcuni di loro hanno distribuito volantini e gridato slogan, interrompendo momentaneamente l’evento. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e delle telecamere.

Invasione a Sanremo da parte degli attivisti di Extinction Rebellion, che sono riusciti a superare le transenne per raggiungere il blu carpet del teatro Ariston, che lunedì ha visto la sfilata degli artisti in gara. L'obiettivo degli attivisti, che non hanno preannunciato l'azione per evitare di essere fermati, è stato quello di denunciare le politiche considerate "ecocide" e le operazioni di " greenwashing dei principali sponsor della manifestazione. Non è la prima volta che negli ultimi anni gli attivisti mettono in scena proteste simili, nessuna delle quali ha mai causato davvero un disturbo al festival di Sanremo.