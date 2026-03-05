Cutrofiano verso una sfida a tre per le amministrative | Melissano tenta la riconferma

A Cutrofiano si avvicinano le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, durante le quali si sceglierà il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Per ora, si parla di una possibile competizione tra tre candidati, mentre uno di essi punta alla riconferma. La campagna elettorale si sta sviluppando in un clima di attesa e preparazione tra gli abitanti del paese.

CUTROFIANO – Potrebbe essere una corsa a tre quella alle prossime amministrative di Cutrofiano, dove si vota il prossimo 24 e 25 maggio per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Cinque anni fa, dopo la fine dell’amministrazione di Oriele Rolli, che si era dimesso per tentare la corsa alle Regionali senza successo, si era arrivati allo scenario con tre proposte in campo, quella di Luigi Melissano, poi risultato vincitore, e quelle rispettivamente di Santo Donno e Lillino Masciullo, che avevano entrambi fatto parte dell’amministrazione Rolli ma che non avevano trovato una sintesi ed erano arrivati divisi all’appuntamento elettorale. Lo stesso ex sindaco non era riuscito a unire le proposte, scegliendo di sostenere Donno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Amministrative a Corigliano d’Otranto: si va verso una corsa a treSi delinea il quadro per le elezioni comunali della prossima tornata elettorale: certa la candidatura dell’ex sindaca Ada Fiore, in campo anche la...

Villabate verso le amministrative, l’ex assessore Brusa: "Serve una visione chiara e condivisa"Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, sebbene manchi ancora una data precisa, Villabate entra in campagna elettorale.

Una selezione di notizie su Cutrofiano verso una sfida a tre per le....

Discussioni sull' argomento Coppa Puglia, Lavinia in semifinale: sfida decisiva contro Cutrofiano; Lavinia Group Volley Trani, semifinale contro Cutrofiano: domani al Tensostatico si gioca per la finale; Lavinia Group Volley Trani vola in finale: superato Cutrofiano al tie-break.

L'under 18 del Cuore di Mamma CUTROFIANO VOLLEY conquista l'accesso alla Final Four Regionale di categoria. Ciliegina sulla torta di una giornata fatta di vittorie per il settore giovanile è il successo delle pantere più grandi che grazie al 3 a 0 co - facebook.com facebook