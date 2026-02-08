Villabate verso le amministrative l’ex assessore Brusa | Serve una visione chiara e condivisa

Man mano che si avvicinano le elezioni comunali, Villabate si muove con più attenzione. L’ex assessore Brusa invita a mettere da parte le polemiche e a pensare a una proposta concreta e condivisa per il futuro del paese. La campagna elettorale inizia ufficialmente, anche se ancora non c’è una data certa. I candidati si preparano a presentare le loro idee, mentre la comunità aspetta di capire quale direzione prenderà il Comune.

Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, sebbene manchi ancora una data precisa, Villabate entra in campagna elettorale. Una “fase di riflessione politica” secondo Anna Brusa, consigliere comunale dell'area di Forza Italia di opposizione ed ex assessore del comune alle porte di Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Amministrative Villabate, Udc Palermo: "Sostegno al sindaco uscente Gaetano Di Chiara"

L’Unione di Centro di Palermo conferma il suo sostegno al sindaco uscente Gaetano Di Chiara.

