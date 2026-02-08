Villabate verso le amministrative l’ex assessore Brusa | Serve una visione chiara e condivisa
Man mano che si avvicinano le elezioni comunali, Villabate si muove con più attenzione. L’ex assessore Brusa invita a mettere da parte le polemiche e a pensare a una proposta concreta e condivisa per il futuro del paese. La campagna elettorale inizia ufficialmente, anche se ancora non c’è una data certa. I candidati si preparano a presentare le loro idee, mentre la comunità aspetta di capire quale direzione prenderà il Comune.
Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, sebbene manchi ancora una data precisa, Villabate entra in campagna elettorale. Una “fase di riflessione politica” secondo Anna Brusa, consigliere comunale dell'area di Forza Italia di opposizione ed ex assessore del comune alle porte di Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Villabate Visione
Amministrative Villabate, Udc Palermo: "Sostegno al sindaco uscente Gaetano Di Chiara"
L’Unione di Centro di Palermo conferma il suo sostegno al sindaco uscente Gaetano Di Chiara.
Fregene tra crisi e rilancio: “Serve una visione condivisa, non battaglie isolate”
Ultime notizie su Villabate Visione
Argomenti discussi: Villabate (PA) verso le Amministrative, Brusa: Serve una visione chiara e condivisa per il futuro della città; Amministrative Villabate, Udc Palermo: Sostegno al sindaco uscente Gaetano Di Chiara; Villabate, elezioni comunali. Consigliera Brusa: Necessario un progetto serio per la città.
Villabate (PA) verso le Amministrative, Brusa: Serve una visione chiara e condivisa per il futuro della cittàCon l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, anche Villabate entra nel vivo del confronto politico. IlSicilia.it ha intervistato la consigliera comunale di opposizione Anna Brusa, già assessore in ... ilsicilia.it
Elezioni amministrative a Villabate, Pietraperzia (Dc): Serve un cambio di passo?La nostra cittadina non può più permettersi di aspettare. Serve un cambio di passo deciso, che unisca l'efficienza del buon governo alla passione di chi vive ogni giorno le strade, i quartieri e le ... palermotoday.it
Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative, anche Villabate entra nel vivo del confronto politico facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.