Verso Inter-Como le probabili formazioni | tra Martinez e Bonny tanti titolarissimi

Domani sera si gioca una partita decisiva tra Inter e Como, con le probabili formazioni che vedono in campo tra gli altri Martinez e Bonny, entrambi considerati tra i titolari più probabili. La sfida dura novanta minuti, e per entrambe le squadre rappresenta un momento importante, considerando che sono tra le rivelazioni della stagione 202526. La partita si presenta come un appuntamento cruciale per le ambizioni di entrambe.

Novanta minuti che valgono (pur sempre) una finale. A loro modo, entrambe rivelazioni del 202526 italiano: la prima della classe si presentava ai nastri di partenza con le ossa rotte e un disperato bisogno di (psico)analisi, in pochi avrebbero invece scommesso su un campionato d’alta classifica per la piccola, seppur L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Como, le probabili formazioni: tra Martinez e Bonny tanti titolarissimi Notizie correlate Probabili formazioni Como Inter, Chivu pensa al turnover in Coppa Italia? 5 titolarissimi possono riposare!Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se... Verso Como-Inter, le probabili formazioni: c’è Esposito con ThuramNove giorni per capire quanto questa squadra voglia davvero provare a fare l’accoppiata campionato e Coppa Italia. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inter, le ultime verso il Como: Barella e Bastoni con un nuovo slancio; Verso Como-Inter, l'allenamento dei nerazzurri; Inter, a Como l’ultimo ostacolo. Ma lo sprint scudetto sarà senza Lautaro; Coppa Italia, Inter: Chivu contro il Como recupera Bisseck e spera in Bastoni. Novità Bonny, Chivu cambia in attacco: da Bastoni a Zielinski, le ultime verso Inter-ComoChivu pensa a dei cambiamenti in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como: in attacco potrebbe giocare dal primo minuto Bonny insieme a Thuram. goal.com Video - Verso Inter-Como: il crollo delle rivali cambia le priorità. Ma c'è qualcosa che non va beneArchiviato, di fatto, il discorso scudetto, l'Inter si concentra fortemente sul ritorno della semifinale di Coppa Italia con il Como in programma domani a San Siro (ore 21). Chivu recupera Bisseck, as ... msn.com INTER-COMO: COPPA ITALIA - M5 E M1 CHIUDONO PIÙ TARDI. LE LINEE 16, 49, 64, 78 E 80 DEVIANO Martedì 21 aprile alle ore 21:00 si gioca Inter-Como allo stadio MEAZZA a San Siro. M1 (DA LOTTO VERSO SESTO) E M5 CHIUDONO PIÙ T - facebook.com facebook #Chivu studia la formazione per domani Le idee del tecnico verso #InterComo di #CoppaItalia x.com