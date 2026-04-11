Verso Como-Inter le probabili formazioni | c’è Esposito con Thuram

A nove giorni dalla sfida tra Como e Inter, si fanno avanti le probabili formazioni, con Esposito e Thuram pronti a scendere in campo. La partita rappresenta un’occasione per valutare la determinazione della squadra nel perseguire obiettivi sia in campionato che in Coppa Italia. La sfida si avvicina, e le scelte di formazione sono al centro dell’attenzione.

Nove giorni per capire quanto questa squadra voglia davvero provare a fare l’accoppiata campionato e Coppa Italia. Un qualcosa che da queste parti è riuscita solamente a un certo José Mourinho nell’anno benedetto del Triplete. In mezzo, da entrambe le parti, l’undici allenato da Cesc Fabregas: se in Serie A Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Como-Inter, le probabili formazioni: c’è Esposito con Thuram Leggi anche: Inter-Atalanta, Chivu con Thuram ed Esposito: probabili formazioni e orari tv Verso Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: ancora panchina per Markus Thuram?Nel tardo pomeriggio di domani la Beneamata sarà impegnata in Emilia nel ventiquattresimo turno di Serie A.