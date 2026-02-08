Ortona celebra il giorno del ricordo il programma della cerimonia nel ricordo di Giuseppe Garzarelli

Ortona si prepara a ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo istriano. Martedì 10 febbraio alle 10, il Comune organizza una cerimonia nel parco dedicato a Giuseppe Garzarelli, in via della Libertà. La commemorazione è aperta a tutti e mira a mantenere vivo il ricordo di quegli eventi drammatici.

Il Comune di Ortona celebrerà il Giorno del Ricordo martedì 10 febbraio, alle ore 10, nel parco Giuseppe Garzarelli, in via della Libertà, con una cerimonia pubblica dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. L'iniziativa intende rinnovare il dovere. La Città di Ortona, martedì 10 febbraio, alle ore 10:00, al parco Giuseppe Garzarelli, in via della Libertà, commemora le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, nel segno della memoria e del rispetto. Nel corso della cerimonia sarà scoperta una targa

