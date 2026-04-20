Veronetta San Massimo e Cadidavid cantieri in corso in città

A Verona, attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione e miglioramento in diverse zone della città, tra cui Veronetta, San Massimo e Cadidavid. Questi interventi coinvolgono la riqualificazione di strade, il potenziamento delle infrastrutture e l'installazione di nuovi impianti per rendere più sicure e funzionali le aree interessate. I cantieri sono attivi da alcune settimane e proseguiranno nelle prossime settimane.