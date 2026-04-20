Veronetta San Massimo e Cadidavid cantieri in corso in città
A Verona, attualmente sono in corso lavori di ristrutturazione e miglioramento in diverse zone della città, tra cui Veronetta, San Massimo e Cadidavid. Questi interventi coinvolgono la riqualificazione di strade, il potenziamento delle infrastrutture e l'installazione di nuovi impianti per rendere più sicure e funzionali le aree interessate. I cantieri sono attivi da alcune settimane e proseguiranno nelle prossime settimane.
La città di Verona sta attraversando una fase di profonda trasformazione urbana con una serie di interventi infrastrutturali che mirano a migliorare la viabilità, la sicurezza stradale e l'efficienza dei servizi essenziali in diversi quartieri.Tanti sono i cantieri in corso in questo periodo, tra.🔗 Leggi su Veronasera.it
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Una raccolta di contenuti
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