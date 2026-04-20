Nel match tra Verona e Milan, il risultato finale è di 0-1 con il gol decisivo di Rabiot, assistito da Leao. Sebbene non sia ancora al massimo della forma, i numeri del giocatore portoghese confermano il suo ruolo nella squadra. La partita si è svolta senza ulteriori dettagli sui possibili sviluppi riguardo alla sua permanenza o cessione.

Dopo le due sconfitte consecutive con Napoli e Udinese, il Milan è tornato alla vittoria. Ieri pomeriggio, i rossoneri hanno vinto 0-1 al 'Bentegodi' contro il Verona di Paolo Sammarco in occasione della 33^ giornata di Serie A 2025-26. Decisivo, ancora una volta in questa stagione, il gol di Adrien Rabiot, il sesto del suo campionato. Da sottolineare anche l'assist di Rafael Leao, il terzo della sua annata. Anche ieri non è stato il miglior Rafa Leao, veramente neanche vicino ad esserlo, però il suo filtrante per Rabiot è valso il successo fondamentale in chiave Champions (+8 sul Como quinto). Per il portoghese si tratta della 12^ partecipazione ad un gol in questo campionato (9 gol e 3 assist) e grazie quello di oggi salgono a 15 i punti arrivati dai suoi numeri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, non è ancora il miglior Leao ma i numeri certificano la sua importanza: sicuri sulla cessione?

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