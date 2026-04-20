Durante la partita tra Verona e Milan, Rafael Leao è stato sostituito al 63° minuto di gioco, mentre il Milan conduceva 1-0. Dopo il cambio, il giocatore ha chiesto chiarimenti all'allenatore sulla decisione di uscire dal campo. L'allenatore ha risposto con un ordine che suggerisce la necessità di un contributo diverso in campo. La sostituzione ha attirato l'attenzione dei presenti, anche per il gesto di Leao.

Ieri pomeriggio, al 63' di Verona-Milan, con il Diavolo già avanti 0-1, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha optato per un triplo cambio. Fuori Zachary Athekame, Youssouf Fofana e Rafael Leão per Alexis Saelemaekers, Samuele Ricci e Santiago Giménez. Nel momento della sostituzione, Leão, avvicinatosi alla linea laterale, ha chiesto all'allenatore rossonero lumi sul motivo per il quale fosse stato tolto dal terreno di gioco. Ricevendo, in cambio, un abbraccio da Allegri e una spiegazione tecnica più dettagliata da Aldo Dolcetti. Il giornalista sportivo Franco Ordine, sulle colonne del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è tornato sull'argomento in un suo editoriale.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, Leao sostituito. Ordine: “Se quello è il suo contributo, c’è bisogno di altro”

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