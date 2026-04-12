Leao è disconnesso in Milan-Udinese lascia il campo per sbaglio pensando di essere sostituito

Durante la partita tra Milan e Udinese, l’attaccante ha lasciato il campo senza capire che il cambio riguardava un altro giocatore dell’altra squadra. Nel secondo tempo, ha pensato di essere stato sostituito e si è allontanato dal campo, lasciando il terreno di gioco senza attendere il segnale ufficiale. La sua confusione ha creato un momento insolito, con il pubblico e gli altri giocatori che hanno assistito alla scena.