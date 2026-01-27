Il commento di Franco Ordine analizza le prospettive del Milan nella corsa scudetto, con particolare attenzione alle performance di Leao e Pulisic. La crescita di questi giocatori potrebbe essere determinante per il rendimento della squadra nelle prossime partite. Un’analisi sobria e obiettiva del momento attuale del club e delle sue possibilità di successo.

"Se non ci fosse il criticatissimo e vituperato Milan, distanziato di cinque lunghezze, il capitolo scudetto sarebbe già virtualmente assegnato e l'Inter potrebbe dedicarsi serenamente ai suoi prossimi, decisivi appuntamenti che prevedono un calendario intenso ma senza dover scalare montagne". Queste le parole di Franco Ordine sulla corsa scudetto in Serie A. LEGGI ANCHE: Da intoccabile a riserva: Milan, che fai con Fofana? Se parte, può arrivare anche un top. Gli scenari Ordine sottolinea: "Per questo Allegri è il primo a sapere che il punto conquistato all'Olimpico vale perché "serve a tenere a distanza la Roma e a guadagnare un punto sul Napoli". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine sicuro: “Se Pulisic e Leao migliorano, il Milan può fare l’impresa di …”

Approfondimenti su Franco Ordine

Milan si trova a fronteggiare un momento delicato in attacco.

Rafa Leao è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma il suo rientro in campo resta ancora incerto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

"Everything must be in order" (tutto deve essere in ordine). Queste sono le parole chiave per una Compravendita Immobiliare. Due diligence immobiliare TI SPIEGO PERCHÉ VENDERE TRAMITE UNA AGENZIA IMMOBILIARE È PIÙ SEMPLICE E SICURO. In - facebook.com facebook

"Di sicuro Ice sul territorio nazionale italiano non opererà". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, arrivando alla presentazione del libro "Dalla parte delle divise". "E' una polemica basata sul nulla perché in questo momento gli americani come x.com