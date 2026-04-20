Durante la partita tra Verona e Milan, giocata al 'Bentegodi' e conclusa 0-1 con un gol di Rabiot, l'arbitro ha annullato un gol di Gabbia al 74’. L’azione è stata oggetto di discussione, poiché un commentatore ha spiegato che Giménez si trovava in posizione di fuorigioco attivo in quella circostanza. La decisione ha suscitato reazioni tra i presenti e sui social, senza influire sul risultato finale.

Il Milan ha sofferto e rischiato in un paio di circostanze di subire il pareggio. Al 74', però, il Diavolo avrebbe anche potuto chiudere i conti con l'Hellas, ma l'arbitro Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova ha annullato la rete del raddoppio milanista, firmata da Matteo Gabbia: una marcatura che era apparsa inizialmente a tutti regolare. Verona-Milan 0-1, la moviola di Cesari: "Gol annullato a Gabbia? Motivo semplice" Perché è accaduto? Lo ha spiegato, nella moviola di 'Pressing' su 'SportMediaset', l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari. Al 'Bentegodi', arbitro Chiffi, gol annullato a Gabbia per una situazione di fuorigioco attivo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, Cesari commenta il gol annullato a Gabbia: “Giménez in fuorigioco attivo”

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