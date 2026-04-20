Durante la partita tra Verona e Milan, terminata con una vittoria per 1-0 per i rossoneri, si è discusso di un episodio chiave avvenuto al 74° minuto. La moviola ha analizzato il gol annullato a Matteo Gabbia, evidenziando che la responsabilità non ricade sul difensore. L'articolo de 'La Gazzetta dello Sport' di oggi approfondisce i dettagli di questa decisione arbitrale e i momenti salienti dell'incontro.

Il Milan ha espugnato (1-0) il 'Bentegodi' di Verona ed è tornato a vincere in campionato dopo due battute d'arresto consecutive. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno battuto i gialloblu di Paolo Sammarco grazie ad una rete, siglata al 41', di Adrien Rabiot ben imbeccato in profondità da un suggerimento di Rafael Leão. Il Diavolo, poi, aveva anche trovato il gol del raddoppio, al 74', con un colpo di testa di Matteo Gabbia da distanza ravvicinata. La rete, però, è stata annullata dall'arbitro del match, il signor Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - analizzando gli episodi da moviola del match - ha spiegato il perché.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moviola Verona-Milan, il caso del gol annullato a Gabbia: la “colpa” non è sua, ecco cosa è successo

Notizie correlate

Leggi anche: Verona-Milan di Serie A 0-1: annullato un gol a Gabbia in fuorigioco | LIVE News

La moviola di Lazio-Milan: ecco perché l’arbitro Guida ha annullato il gol di AthekameLazio-Milan è stata diretta bene dall'arbitro Marco Guida, classe 1981, della Sezione A.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Verona-Milan, moviola: la denuncia di Maignan, i fischi a Leao, il gol annullato; Verona-Milan, la moviola LIVE: goal annullato a Gabbia per fuorigioco, Chiffi non ha dubbi; Pressing: La moviola di Verona-Milan: giusto annullare il gol di Gabbia? Video; Verona-Milan 0-1 pagelle: Rabiot salva Allegri, giallo Leao sul gesto all'uscita dal campo.

Moviola CorSport su Hellas Verona-Milan: il SAOT ha annullato il gol di Gabbia. Il motivoGara molto tranquilla ieri al Bentegodi tra Hellas Verona e Milan, tanto che non c'è stato nessun caso arbitrale contestato. L'unico episodio da segnale è stato il gol del 2-0 ... milannews.it

Verona-Milan, moviola: la denuncia di Maignan, i fischi a Leao, il gol annullatoLa prova dell’arbitro patavino Daniele Chiffi al Bentegodi nella gara della 33esima giornata di serie A Verona-Milan analizzata ai raggi X dal talent di Dazn Luca Marelli ... sport.virgilio.it

Moviola Verona Milan Gli episodi dubbi del match - facebook.com facebook

Verona Milan Segui con noi la gara in tempo reale x.com