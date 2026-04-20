Verona-Milan 0-1 le reazioni social dei tifosi | Gioca come una provinciale è l’anticalcio

Dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Verona, i tifosi del Milan hanno espresso sui social le loro opinioni. Molti hanno commentato negativamente il modo in cui la squadra ha giocato, definendolo poco spettacolare e poco convincente. Tra le critiche, alcune persone hanno scritto che il gioco ricordava quello di una squadra di livello inferiore e hanno utilizzato il termine “anticalcio” per descrivere l’approccio del Milan in questa partita.

Il Milan passa di corto muso sul campo del Verona ma i tifosi rossoneri, sui social, si dimostrano non soddisfatti per la qualità del gioco Il Milan conquista tre punti fondamentali in chiave Champions sul campo del Verona, grazie alla rete del definitivo 0-1 del solito Adrien Rabiot. Sui social il popolo rossonero non si accontenta del risultato e critica aspramente la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri. Queste le reazioni social di Verona-Milan nel video della redazione di 'GazzettaTV' .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan 0-1, le reazioni social dei tifosi: “Gioca come una provinciale”, “è l’anticalcio” Notizie correlate Verona-Milan, le reazioni social: “Gioca come una provinciale”, “anticalcio puro”Il Milan conquista tre punti fondamentali in chiave Champions sul campo del Verona, grazie alla rete del definitivo 0-1 del solito Rabiot. Milan-Inter 1-0, il derby è rossonero: le reazioni dei tifosi meneghini sui socialIl Milan vince il derby contro l'Inter con un gol di Pervis Estupinan: ecco, nel video, le reazioni social dei tifosi rossoneri e nerazzurri. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Hellas Verona-Milan 0-1, pagelle: Rabiot trascinatore, Gabbia muro; Serie A, Verona-Milan 0-1: decide Rabiot, Allegri aggancia Conte e ipoteca la Champions; Hellas Verona-AC Milan 0-1, Serie A Enilive 2025/2026: match report; Calcio Serie A: Hellas Verona-Milan 0-1. Verona-Milan 0-1: Highlights, video e golVideo e Highlights di Verona-Milan 0-1. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. sport.virgilio.it Verona-Milan 0-1, gol e highlights. Decide Rabiot, Allegri torna a vincereIl Milan ha sempre vinto nelle ultime sei trasferte al Bentegodi contro il Verona in Serie A, registrando anche tre clean sheets nel parziale: nelle precedenti otto gare in casa dei veneti nella ... sport.sky.it Corsa Champions, il quadro dopo Verona-Milan https://mdst.it/4tmAJS0 #SportMediaset - facebook.com facebook Shock al Bentegodi: Al termine della gara fra Verona e Milan, #Orban fa a botte con un tifoso #veronamilan x.com