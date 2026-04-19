Verona-Milan le reazioni social | Gioca come una provinciale anticalcio puro

Dopo la vittoria del Milan sul Verona, sui social sono emerse varie reazioni degli utenti. Alcuni hanno commentato negativamente la prestazione della squadra, definendola “come una provinciale”, mentre altri hanno criticato lo stile di gioco, descrivendolo come “anticalcio puro”. La rete decisiva è stata siglata da Rabiot, permettendo al Milan di conquistare tre punti importanti in chiave Champions.

Il Milan conquista tre punti fondamentali in chiave Champions sul campo del Verona, grazie alla rete del definitivo 0-1 del solito Rabiot. Sui social il popolo rossonero non si accontenta del risultato e critica aspramente la prestazione della squadra. Queste le reazioni social di Verona-Milan.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verona-Milan, le reazioni social: “Gioca come una provinciale”, “anticalcio puro” Notizie correlate Leggi anche: "Partita imbarazzante" e "Fofana in versione Kessie": le reazioni social a Bologna-Milan “Fofana in versione Kessie”: le più belle reazioni social a Bologna-MilanIl Milan passeggia (3-0) al 'Dall'Ara' contro il Bologna e, sui social, i tifosi di ambedue le squadre si sono scatenati. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milan e Juve, occhio alle diffide: con Verona e Bologna rischiano in sette; Hellas Verona - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT; Verona-Milan, probabili formazioni e ultime notizie: Allegri torna alle origini; Milan a caccia del vero Saelemaekers: altra prestazione sottotono dopo l'ottima prima parte di stagione. Pagelle Verona-Milan 0-1, il migliore e il peggiore in campoLe pagelle di Verona-Milan, il migliore e il peggiore in campo dei rossoneri che vincono 1-0 e blindano la Champions ... milanlive.it Al Milan basta Rabiot: Verona piegato 0-1, Champions vicinaI voti, le pagelle, gli assist e il tabellino di Verona-Milan, match valido per la 33a giornata di Serie A 25/26. fantacalcio.it Queste le parole di Rabiot al termine di Verona-#Milan! "Non so cosa farà il Mister, se rimarrà o chi andrà via a fine stagione...noi siamo con lui, dobbiamo vincere anche per lui e il suo staff" "Oggi abbiamo sbagliato troppo, ma a questo punto della stagione facebook #Leao per #Rabiot! Il #Milan è in vantaggio a Verona #VeronaMilan x.com