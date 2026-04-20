Due donne bulgare sono state arrestate nel centro storico di Verona mentre tentavano di derubare una turista. L'intervento è avvenuto in flagranza di reato, quando le due sono state trovate a sottrarre effetti personali alla vittima. La polizia ha fermato le donne sul momento, impedendo che il furto andasse a buon fine. Gli agenti hanno quindi portato le due persone in Questura per gli accertamenti del caso.

Due donne sono state arrestate per furto con destrezza ai danni di una turista nel centro storico di Verona. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito dopo numerose segnalazioni di borseggi nella zona tra via Cappello e piazzetta Navona, area particolarmente frequentata da visitatori. Le due donne, entrambe bulgare e pluripregiudicate per reati contro il patrimonio, sono state bloccate in flagranza e trovate in possesso della refurtiva, poi restituita alla vittima. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto il divieto di dimora nella Regione Veneto. Segnalazioni e intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:00.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Verona, borseggio alla Casa di Giulietta: due donne arrestate in flagranza

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