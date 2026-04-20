Turista borseggiata nella zona della Casa di Giulietta | due donne arrestate

Due donne sono state fermate dalla polizia di Verona nel pomeriggio di domenica, accusate di aver sottratto con destrezza una borsa a una turista nel centro storico. L'arresto è avvenuto nella zona vicino alla Casa di Giulietta, dove si era verificato il furto. La vittima ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine, che sono intervenute prontamente e hanno individuato le due donne.

Due donne sono state arrestate nel pomeriggio di domenica dalla polizia di Stato di Verona, con l'accusa di furto con destrezza commesso ai danni di una turista nel pieno centro cittadino. L'intervento è scattato intorno alle ore 16, dopo le numerose segnalazioni giunte alla sala operativa della.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Castellina in Chianti, anziana uccisa in casa: arrestate due donne. L’accusa: omicidio e rapinaDue donne italiane, di 37 e 25 anni, sono state arrestate stamattina, 5 febbraio 2026, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere... Due sorelle arrestate a Padova, così hanno messo a segno un furto ai danni di un turista coreanoDue sorelle bulgare senza fissa dimora sono state arrestate per furto con destrezza a Padova, dopo essere state sorprese a sottrarre il portafoglio a...