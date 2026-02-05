Questa mattina a Castellina in Chianti sono state arrestate due donne, di 37 e 25 anni, con l’accusa di aver ucciso un’anziana donna nella sua casa. Le due sono state fermate su ordine del giudice, nel quadro di un’indagine che punta a chiarire i dettagli di una rapina finita nel sangue. La vittima, ancora da identificare, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Ora si attende l’interrogatorio, mentre le forze dell’ordine continuano a scavare tra le prove raccolte.

Due donne italiane, di 37 e 25 anni, sono state arrestate stamattina, 5 febbraio 2026, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Siena nell’ambito dell’indagine. Secondo quanto comunicato dalla Procura della Repubblica di Siena, le due indagate sono gravemente indiziate, a vario titolo, di concorso nell’omicidio della donna, aggravato dalla premeditazione. Per una delle due, residente in provincia di Siena e legata da vincoli di parentela con la vittima, è contestata anche l’aggravante del rapporto familiare. La seconda indagata, di 25 anni, risiede in provincia di Vicenza. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Castellina in Chianti, anziana uccisa in casa: arrestate due donne. L’accusa: omicidio e rapina

Franca Genovini derubata e uccisa, la svolta dopo un anno e mezzo. Due donne in carcere, una è parente della vittimaIl giallo di Castellina in Chianti: nell’agosto del 2024 l’85enne venne trovata morta su una sedia della sua abitazione. Stamani in manette una parente 37enne della donna e una 25enne vicentina ... msn.com

