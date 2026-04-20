A Verona sono stati avviati controlli stradali con pattuglie mobili per verificare la velocità dei veicoli e garantire la sicurezza. Contestualmente, l’Ufficio Mobile di Prossimità è presente regolarmente nei mercati e nelle zone verdi della città. Queste misure fanno parte di un piano operativo volto a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e a monitorare il rispetto delle norme stradali.

La sicurezza stradale e la capillarità del presidio territoriale a Verona si concentrano questa settimana attraverso un piano operativo che vede l’impiego di pattuglie mobili per il controllo della velocità e la presenza costante dell’Ufficio Mobile di Prossimità nei mercati e nelle aree verdi. Da lunedì 20 aprile, le autorità locali intensificano i monitoraggi su specifici assi viari cittadini e lungo la tangenziale Nord, coordinando al contempo un calendario di interventi sociali e di servizio pubblico nelle zone più frequentate dai residenti. Monitoraggio della velocità e gestione dei flussi veicolari urbani. Le strade veronesi vedranno un incremento della vigilanza grazie all’azione delle pattuglie della polizia locale, impegnate nel contrasto agli eccessi di velocità tramite l’utilizzo di dispositivi autovelox e telelaser.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, blitz stradali e nuovi presidi: controllo velocità e sicurezza

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