Verona | blitz stradali e nuovi controlli nei mercati dal 13 aprile

A partire da lunedì 13 aprile, la polizia locale di Verona aumenterà i controlli stradali, impiegando autovelox e telelaser in diverse zone della città. La misura riguarda in particolare la verifica della velocità dei veicoli, con pattuglie dedicate a monitorare il rispetto dei limiti e garantire la sicurezza sulle strade. Parallelamente, sono previsti controlli nei mercati cittadini per verifiche di routine.

Le pattuglie della polizia locale di Verona intensificheranno la sorveglianza stradale a partire da lunedì 13 aprile, concentrando i controlli sulla velocità attraverso l’impiego di dispositivi autovelox e telelaser in diversi punti nevralgici della città. Parallelamente, il presidio territoriale dell’Ufficio Mobile di Prossimità seguirà un calendario specifico nei mercati locali, con una sospensione delle attività nelle prime tre giornate della settimana per permettere lo svolgimento della fiera Vinitaly. Sicurezza stradale e monitoraggio dei flussi: la mappa dei controlli. Il piano operativo programmato per la prossima settimana vede le forze dell’ordine impegnate su un ventaglio di arterie urbane diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: blitz stradali e nuovi controlli nei mercati dal 13 aprile Be My Sunshine, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: nuovi ostacoli per Haziran e PoyrazLa settimana dal 13 al 17 aprile si preannuncia intensa per i fan di Be My Sunshine, la serie turca che sta conquistando il pubblico italiano con un... Oristano e zone interne: ecco i nuovi turni degli Ascot dal 13 aprileL’organizzazione dei servizi sanitari territoriali nella provincia di Oristano si aggiorna per la settimana che inizia lunedì 13 aprile, con una...