Dopo il tragico omicidio di uno studente a La Spezia, il governo ha convocato un vertice per affrontare la sicurezza nelle scuole. La causa dell’incontro è l’aumento di incidenti e minacce nelle aule, che preoccupano studenti, genitori e insegnanti. Durante la riunione, sono stati annunciati nuovi presidi e misure di prevenzione, come controlli più stringenti all’ingresso e visite di polizia. Il ministro ha assicurato che le scuole sono sotto controllo, ma la questione resta prioritaria per evitare altri episodi simili.

Dopo l’ omicidio dello studente a La Spezia, il governo ha deciso di accelerare sul fronte della sicurezza negli istituti scolastici. È in questo indirizzo che si inserisce la riunione convocata in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per fare il punto e verificare se siano necessari interventi ulteriori. La linea è chiara: controlli continui e costanti, senza abbassare la guardia. Negli ultimi mesi il polo scolastico di via Reggiana è stato teatro di episodi che hanno riportato l’attenzione sul tema. Prima una rissa con un ragazzo ferito da un coltello, poi una violenta aggressione ai danni di un giovane colpito a calci alla testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza nelle scuole, il vertice: "La situazione è sotto controllo. Rafforzati presìdi e prevenzione"

Leggi anche: Controlli rafforzati nelle scuole: educazione e prevenzione come nuovi obiettivi

Leggi anche: Maltempo, il Comune rassicura: "Tra viabilità e scuole situazione sotto controllo"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.