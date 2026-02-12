Referendum giustizia Di Pietro | Non è la riforma che voleva Berlusconi vi spiego perché voto sì

L’ex magistrato Antonio Di Pietro annuncia il suo voto favorevole al referendum sulla giustizia. Dopo aver mostrato scetticismo in passato sulla separazione delle carriere, questa volta spiega perché ha deciso di sostenere la riforma, chiarendo che non corrisponde alle proposte di Berlusconi. Di Pietro si mette così in contrasto con le sue posizioni precedenti, attirando l’attenzione di chi segue da vicino il dibattito.

L'ex pm di Mani Pulite e due volte ministro, Antonio Di Pietro, un tempo contrario alla separazione delle carriere, spiega a Fanpage.it cosa gli ha fatto cambiare idea e perché voterà sì al referendum sulla giustizia 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

