"Per vivere a lungo dobbiamo tornare a vivere e mangiare come i nostri antenati". Parola di Paolo Galli, scienziato di fama internazionale, che ieri ha tenuto l’incontro "Vivere secondo natura" a Logge di Banchi nell’ambito di VerdePisa, la mostra mercato del florovivaismo che per tre giorni ha portato per le strade del centro storico i profumi e i colori della primavera. Dopo una carriera dedicata allo studio dei materiali e delle biotecnologie, Galli ha raccontato la svolta che lo ha condotto alle ricerche sull’uomo. "A un certo punto sono stato chiamato dall’Università del Delaware, famosa per gli studi di antropologia. Così, dopo tanti anni trascorsi a studiare e progettare macchine, mi sono dedicato allo studio della macchina più perfetta che ci sia, la macchina-uomo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verde Pisa, gran boom. Un successo a fiori: "Come vivere meglio"

Princess for a Day | COMEDY, ROMANCE | Full Movie in English

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