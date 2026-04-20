A Treviso, il settore della cura del verde si conferma come uno dei principali motori economici, con un mercato che vale circa 55 milioni di euro. La presenza di un numero consistente di imprese artigiane contribuisce a rafforzare questa posizione, rendendo l’artigianato il cuore pulsante dell’intera filiera produttiva. La crescita del comparto si basa principalmente sulle attività di piccole e medie imprese, che operano nel rispetto delle tradizioni locali.

Il comparto della cura del verde nella Marca Trevigiana sta consolidando una posizione di rilievo nel economico regionale, trainato da un tessuto produttivo dove l’artigianato rappresenta la colonna vertebrale del settore. Con un volume d’affari generato dalle famiglie locali che supera i 55 milioni di euro annui, la provincia di Treviso si attesta come un polo fondamentale per la gestione degli spazi esterni e la biodiversità urbana. L’analisi dei dati evidenzia come la struttura del mercato trevigiano sia profondamente radicata nella dimensione delle piccole imprese specializzate. Su un totale di 460 realtà operative nel territorio, ben 404 appartengono alla categoria artigiana, coprendo così l’87,8% del comparto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verde a Treviso: l’artigianato domina un mercato da 55 milioni

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