Artigianato Siciliano | Oltre 21 milioni di euro per formare i lavoratori e affrontare le sfide del mercato globale

Palermo si prepara a cambiare volto con un investimento di oltre 21 milioni di euro destinato alle imprese artigiane della Sicilia. La regione ha deciso di mettere in campo questa somma per formare i lavoratori e aiutare le piccole aziende a competere nel mercato globale. La notizia arriva in un momento in cui il settore artigianale cerca di riprendersi e di affrontare le sfide di un’economia sempre più competitiva. Le risorse serviranno a rafforzare le competenze e a sostenere le imprese locali nel loro percorso di crescita.

Artigianato Siciliano in Movimento: Oltre 21 Milioni di Euro per un Futuro Competitivo. Palermo, 11 febbraio 2026 – Una significativa iniezione di risorse per le micro e piccole imprese artigiane della Sicilia. Fondartigianato ha annunciato oggi l’apertura dell’avviso pubblico Invito 2-2025, destinando oltre 21,8 milioni di euro alla formazione continua dei lavoratori del settore. L’iniziativa, resa nota in una giornata caratterizzata da piogge deboli sull’isola, si presenta come una risposta concreta alle sfide poste dai cambiamenti tecnologici ed ecologici che stanno ridisegnando il panorama lavorativo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Artigianato Siciliano Diadora: riorganizzazione e 27 esiti volontari per affrontare le sfide del mercato globale. La nota azienda di abbigliamento sportivo Diadora ha annunciato una riorganizzazione che coinvolge 27 dipendenti. Marche: 1,6 milioni per formare i lavoratori alle sfide di digitale e green, coinvolte 65 aziende. La Regione Marche mette in campo 1,6 milioni di euro per migliorare le competenze dei lavoratori nel 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Artigianato Siciliano Argomenti discussi: Sicilia. Ebas mette a disposizione oltre mezzo milione di contributi per imprese artigiane e lavoratori colpiti da ciclone Harry. Ogni chicco dei nostri vasi a Pigna è applicato a mano, uno ad uno, un chicco alla volta. Un vero capolavoro d’artigianato siciliano! #ceramica #Caltagirone #ceramichedicaltagiorne #homedecor #homedecoritalia - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.