Nel calcio italiano, il valore di mercato di un giocatore turco supera i 143 milioni di euro, mentre l'Inter si conferma come la squadra più attiva e dominante nel mercato. I movimenti di mercato e le valutazioni ufficiali mostrano come le dinamiche del settore siano ancora molto vivaci e competitive, sfatando l’idea di un calo generale nel livello sportivo del campionato.

Il mercato del calcio italiano si sta riscrivendo sulla base di dati oggettivi che sfatano i luoghi comuni sul declino sportivo. Un’analisi recente del CIES Football Observatory rivela che l’Inter mantiene la leadership nel valore aggregato della rosa, nonostante una sconfitta recente che ha scosso il palinsesto. Mentre Milan e Napoli appaiono fuori dalla vetta della classifica per valore dei giocatori, le cifre indicano un ridimensionamento necessario delle aspettative. I numeri parlano chiaro: Kenan Yildiz della Juventus è il giocatore più prezioso della Serie A con una valutazione tra 123 e 143 milioni di euro. Dietro di lui si colloca Lautaro Martinez dell’Inter, stimato tra 94 e 109 milioni, seguiti da Santiago Castro del Bologna e Matías Soulé della Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

