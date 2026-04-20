Verbania | il Luna Park torna a Intra con 30 attrazioni e sconti

Il lungolago di Intra sarà teatro del ritorno del luna park di Verbania, che riapre con trenta attrazioni tra giostre e giochi vari. L’evento coinvolge l’area costiera della città e prevede anche offerte e sconti per i visitatori. La manifestazione è stata annunciata come una delle principali iniziative di intrattenimento previste per questa stagione. La riapertura è prevista per le prossime settimane.

Il lungolago di Intra si prepara a ospitare nuovamente il luna park di Verbania, un evento che trasformerà l'area costiera in un polo di intrattenimento con trenta attrazioni diverse. L'appuntamento, che vedrà l'inaugurazione ufficiale venerdì 24 aprile alle ore 16:30, resterà attivo fino a lunedì 11 maggio, offrendo una programmazione estesa per oltre due settimane di attività. Tra innovazione adrenalinica e radici storiche nel territorio verbanese L'edizione corrente non si limita a replicare .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verbania: il Luna Park torna a Intra con 30 attrazioni e sconti Notizie correlate Leggi anche: Biella: torna il Luna Park con un’attrazione segreta e sconti famiglia Adrenalina con settanta attrazioni al luna parkLuci, musica, sorrisi e tanta voglia di divertirsi: la Schiranna torna a brillare con uno degli appuntamenti più attesi della primavera varesina.