Biella | torna il Luna Park con un’attrazione segreta e sconti famiglia

A Biella, il Luna Park riapre venerdì 15 maggio e resterà aperto fino alla prima domenica di giugno. L’evento si svolge nell’area parcheggio di Città Studi, offrendo diverse attrazioni per i visitatori. Tra le novità, un’attrazione segreta che sarà svelata nel corso della manifestazione. Sono previsti anche sconti dedicati alle famiglie, per rendere l’esperienza più accessibile e divertente.

Il Luna Park torna a Biella venerdì 15 maggio. L’evento occuperà l’area parcheggio di Città Studi fino alla prima domenica di giugno. L’appuntamento segna il ritorno della fiera in città, trasformando lo spazio di Città Studi in un centro dedicato allo svago per diverse fasce d’età. Il calendario prevede l’apertura ufficiale a metà maggio, con una durata che coprirà diverse settimane della bella stagione biellese. L’offerta tra adrenalina e tradizione. Il parco presenterà decine di attrazioni. Il programma include giostre classiche per i più piccoli, con percorsi gioco e gonfiabili colorati, pensate per le famiglie. cerca emozioni più forti, l’offerta si sposta su esperienze adrenaliniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella: torna il Luna Park con un’attrazione segreta e sconti famiglia Como, luna park di Muggiò sempre più digitale: biglietti online con sconti per le giostreIl luna park di Muggiò guarda al futuro e introduce una novità che cambia il modo di vivere le giostre. Como, ottima partenza per il luna park: finiti subito i braccialetti per gli scontiPartenza lanciata per il luna park di Muggiò, che ha aperto ufficialmente i battenti nel pomeriggio di sabato 28 marzo alle 14.