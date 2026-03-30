adrenalina con settanta attrazioni al luna park

La zona della Schiranna si anima con l’apertura del luna park, che quest’anno offre settanta attrazioni per tutti i gusti. Le luci colorate illuminano l’area, accompagnate da musica e risate di visitatori di tutte le età. L’evento, uno dei più attesi della primavera varesina, richiama famiglie, gruppi di amici e appassionati di divertimento.

Luci, musica, sorrisi e tanta voglia di divertirsi: la Schiranna torna a brillare con uno degli appuntamenti più attesi della primavera varesina. È stato inaugurato sabato il luna park che fino al 3 maggio animerà piazzale Roma con un’esplosione di colori, adrenalina e intrattenimento per tutte le età. Oltre settanta attrazioni, sei punti ristoro e un calendario ricco di eventi fanno da cornice a un’edizione che si preannuncia tra le più partecipate degli ultimi anni. Un vero e proprio villaggio del divertimento, capace di richiamare famiglie, giovani e curiosi da tutta la provincia. L’inaugurazione è andata in scena l’altro pomeriggio con il tradizionale taglio del nastro alle 15, ma è stato solo l’inizio di una giornata all’insegna della festa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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