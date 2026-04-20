Venturini | I conti sono in ordine Venezia non tornerà in mano a chi l’aveva portata al collasso

Durante l’inaugurazione della nuova sede elettorale a Favaro Veneto, il candidato sindaco e assessore uscente ha dichiarato che i conti dell’amministrazione sono in ordine e che Venezia non tornerà nelle mani di chi l’aveva portata al collasso. Venturini ha anche fatto un bilancio dell’attività svolta negli ultimi anni, senza fornire dettagli specifici sui progetti o risultati raggiunti.

L’inaugurazione nel fine settimana della sede elettorale di Favaro Veneto è stata l’occasione per Simone Venturini, candidato sindaco e assessore uscente, per tracciare un bilancio dell’azione amministrativa degli ultimi anni. «Siamo qui per dare risposte concrete al territorio - ha dichiarato -.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Chi è Simone Venturini, candidato sindaco del centrodestra a VeneziaClasse 1987, nato e cresciuto a Marghera, da 11 anni è assessore nella giunta Brugnaro. Chi è Simone Venturini, candidato sindaco di Venezia del centrodestraNato nel 1987, laureato in Giurisprudenza, da 11 anni è assessore nella giunta Brugnaro. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il Partito repubblicano italiano sostiene il candidato sindaco Venturini; Ma quale Pisa da 100k? Questa città è depredata. Venturini, la Lega schiera 36 candidati per appoggiare il candidato sindaco del centrodestra. «No alla moschea e norme più severe»MESTRE - I due vicesindaci, l'ex Andrea Tomaello e l'uscente Sergio Vallotto, guidano l'adunata dei 36 candidati consiglieri della Lega all'Hotel Park dei Pini di Mestre ... ilgazzettino.it