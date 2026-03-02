Chi è Simone Venturini candidato sindaco di Venezia del centrodestra

Simone Venturini, nato il primo ottobre 1987 a Marghera e ora residente a Venezia, è il candidato sindaco sostenuto dal centrodestra nelle prossime elezioni comunali. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un punto di riferimento per la coalizione che si presenta alle urne. Venturini ha un passato politico e un ruolo di rappresentanza all’interno del panorama locale.

Nato nel 1987, laureato in Giurisprudenza, da 11 anni è assessore nella giunta Brugnaro. Attualmente ha deleghe in ambito di turismo e coesione sociale Simone Venturini, nato il primo ottobre 1987, originario di Marghera, ora residente nella città storica, è il candidato sindaco di Venezia del centrodestra alle prossime elezioni comunali. Impegnato da sempre nell'associazionismo cattolico, nello scoutismo, e nel volontariato, ha conseguito la maturità scientifica al Liceo Ugo Morin di Mestre, e si è successivamente laureato in Giurisprudenza presso l'università di Padova con una tesi di Diritto pubblico e in Diritto amministrativo. Dal 2010 al 2014, è consigliere comunale capogruppo a Venezia nelle liste dell'Udc. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

