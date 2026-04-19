Nella notte, una sparatoria si è verificata all’interno di una discoteca nel Barese, portando al ferimento di un uomo di 43 anni. L’uomo è stato colpito da un proiettile e trasportato in ospedale, dove è deceduto successivamente. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali responsabili. La discoteca è stata chiusa temporaneamente in attesa di ulteriori sviluppi.

Un 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all’interno di una discoteca a Bisceglie. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, alle 4:40. Aveva una ferita alla base del collo. La vittima era di Carbonara, in provincia di Bari. Gli spari hanno scatenato il panico tra i presenti che hanno cercato riparo e una via di fuga per non essere feriti. Sono intervenute le forze dell’ordine che stanno indagando sull'accaduto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Panico nella notte in una discoteca del Barese: 43enne ferito da un colpo di pistola. L'uomo è morto in ospedale

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