Nella ventisettesima giornata di basket Serie A 20252026, Bologna ha sconfitto Tortona con il punteggio di 74-69, mentre Brescia ha battuto Trieste 86-82. Le due squadre continuano a occupare le prime posizioni della classifica, con entrambe che hanno ottenuto vittorie in questa giornata. I risultati confermano la loro posizione di testa nel campionato in corso.

Nella ventisettesima giornata basket Serie A 20252026, Bologna e Brescia mantengono la vetta della classifica battendo rispettivamente Tortona(74-69) e Trieste(86-82). Dietro felsinei e rondinelle, c’è sempre Milano, che supera Napoli(125-97), e consolida il terzo posto tenendo dietro Venezia, vittoriosa su Sassari(79-98) alla quale serve un miracolo per evitare la retrocessione, vista anche la vittoria di Cantù contro Varese( 100-96). Negli anticipi, Reggio Emilia blinda i playoff passando a Trento(82-90), mentre Treviso piega Udine(82-92). VENTISETTESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI TRENTO-REGGIANA 82-90 TREVISO-UDINE 92-82 DERTHONA-BOLOGNA 69-74 MILANO-NAPOLI 125-97 SASSARI-VENEZIA 78-98 TRIESTE-BRESCIA 82-86 CANTÙ-VARESE 100-86 LA CLASSIFICA BRESCIA pt.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Ventisettesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica

LBA 2025/26 – ANALISI 16ª GIORNATA: EQUILIBRI STRAVOLTI E CLASSIFICA PAZZA! S1 EP.27 #lba

Notizie correlate

Leggi anche: Diciassettesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica

Leggi anche: Diciottesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Derthona Basket vs Virtus Bologna: 27° giornata Serie A Unipol 2025/2026; BM ON LBA/ Risultati, classifica e statistiche al termine della ventisettesima giornata di Serie A; Reggio Emilia di Lega Basket: dove vedere la partita in tv e streaming; Basket, impegni in trasferta per Virtus Bologna e Brescia in Serie A contro Tortona e Trieste. L’Olimpia Milano ospita Napoli, Venezia affronta Sassari.

Basket, impegni in trasferta per Virtus Bologna e Brescia in Serie A contro Tortona e Trieste. L’Olimpia Milano ospita Napoli, Venezia affronta SassariLa Serie A di basket è pronta per un altro weekend intenso con la ventisettesima giornata della regular season 2025-2026 in programma, con ancora diversi ... oasport.it

Serie A basket, 27ª giornata: Virtus e Brescia in trasferta, Milano ospita NapoliLa Serie A di basket si prepara a un fine settimana cruciale con la ventisettesima giornata della regular season 2025-2026. Questo turno si preannuncia decisivo per la corsa ai playoff e la lotta per ... it.blastingnews.com

Si chiude la ventisettesima giornata di LBA con due situazioni da tenere d’occhio. Virtus e Brescia vincono mantenendo la detta, dietro Milano e Venezia restano a -4 in attesa dello scontro diretto della prossima settimana. E sul fondo la Dinamo Sassari ora è facebook