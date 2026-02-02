Diciottesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

Nella diciottesima giornata di basket Serie A 20252026, Brescia conquista un’altra vittoria e si mantiene sola in testa alla classifica. La squadra ha battuto Milano 90-81 in una partita intensa, confermando il suo stato di forma e la sua leadership nel campionato.

Nella diciottesima giornata giornata basket Serie A 20252026, Brescia rimane sola in vetta alla classifica, grazie alla vittoria sul campo di Milano per 90-81. Non tiene, invece, il passo delle Rondinelle, la Virtus Bologna, che cade in casa per manodi Trento (87-85). Sassari stende Cremona(104-89), Trieste supera Treviso(84-79), mentre Reggio Emilia passa a Varese(76-61). Negli anticipi, Udine sorprende Tortona(79-80), Venezia espugna Cantù(81-86). DICIOTTESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI DERTHONA-UDINE 79-80 CANTÙ-VARESE 81-86 MILANO-BRESCIA 81-90 SASSARI-CREMONA 104-86 TRIESTE-TREVISO 84-76 VARESE-REGGIANA 61-76 BOLOGNA-TRENTO 85-87 LA CLASSIFICA BRESCIA pt.

