Diciassettesima giornata basket Serie A 2025 2026 | risultati e classifica

La diciassettesima giornata della Serie A 20252026 di basket ha visto Brescia consolidare la prima posizione, grazie alla vittoria su Udine (83-80). In attesa delle sfide di Virtus Bologna a Cremona e del derby tra Milano e Varese, la classifica si mantiene equilibrata. I risultati di questa giornata offrono un quadro chiaro della situazione attuale, con tutte le squadre impegnate a rincorrere gli obiettivi stagionali.

In attesa dell’impegno della Virtus Bologna a Cremona e del derby tra Milano e Varese, Brescia torna da sola in vetta alla classifica, dopo la diciassettesima giornata basket Serie A 2025206, grazie al successo su Udine(83-80). Cantù espugna Reggio Emilia(78-79), e torna a sorridere dopo 9 ko consecutivi, mentre Trento passeggia a Treviso(67-88). Negli anticipi, Trieste piega Sassari(76-70), così come Tortona fa contro Napoli in trasferta( 76-82). DICIASSETTESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI TRIESTE-SASSARI. 76-70 NAPOLI-DERTHONA 76-82 TREVISO-TRENTO 67-88 REGGIO EMILIA-CANTÙ 78-79 BRESCIA-UDINE 83-80 Riposa: Venezia LA CLASSIFICA BRESCIA pt. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

