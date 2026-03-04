Santa Maria della Croce | il miracolo delle impronte della Madonna

Nel XV secolo, a Santa Maria della Croce, una giovane veggente vide apparire la Madonna, che lasciò un'impronta visibile. La scena si verificò in un luogo di devozione e la testimonianza si tramandò nel tempo. L'impronta rimane ancora oggi come un segno tangibile dell'evento che coinvolse la ragazza e la comunità locale.

Santa Maria della Croce apparve a una giovanissima veggente nel XV secolo, alla quale lasciò un segno sbalorditivo. Nel 1449 la Madonna apparve col titolo di Santa Maria della Croce a Cubas de la Sagra, a circa 30 km da Madrid. Maria si manifestò per la prima volta il 3 marzo. L'indomani, il 4 marzo, la Madonna apparve per la seconda volta. Proprio in occasione della seconda apparizione ebbe luogo il fatto più eclatante. Ecco cosa accadde in quei giorni straordinari. Come detto, tutto cominciò il 3 marzo: Inés Martinez, una fanciulla appena dodicenne, stava accudendo i maiali del padre. Mentre era impegnata nel pascolo, circa verso mezzogiorno, le apparve una bellissima Signora.

