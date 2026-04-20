Venneri comanda i 18 rimasti al Main ISOP Oggi c' è il final day

Ieri si è svolto il final day al Main ISOP, dove 63 giocatori hanno partecipato a partire dalla giornata precedente. Durante le ore serali, il numero di concorrenti si è ridotto progressivamente fino a raggiungere i 18 rimasti in gara. Venneri è attualmente il giocatore che guida il tavolo, con gli altri ancora in corsa per la vittoria. La giornata si è conclusa con un bilancio di eliminazioni e colpi di scena.

Giornata davvero intensa quella di ieri con una bolla che ha regalato colpi pirotecnici. A premio 63 giocatori ma a tarda notte il numero di superstiti è sceso a 18. Oggi ultimo atto dello stage 4 ISOP. Nel mentre, consegnati altri 3 trofei in altrettanti side event. Ecco il recap completo della domenica di Campione La bolla è sempre un momento davvero particolare. Giocatori che attendono e che corrono a vedere cosa succede sugli altri tavoli. Non ha fatto eccezione (anzi) il Main Event ISOP che ha mandato in the money 63 giocatori. Oggi però è tempo di final day in quel di Campione La chiusura delle registrazioni tardive ufficializzava i numeri di questo stage 4 delle Italian Series of Poker, l'ultimo prima delle finali dei Campionati Italiani.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Venneri comanda i 18 rimasti al Main ISOP. Oggi c'è il final day Notizie correlate Leggi anche: Main Event ISOP: giornata decisiva. Comanda Furlan Tempo di day 2 al Main Event ISOP: ecco la situazioneSono 215 i giocatori che, dopo la fine dei flight di day1, si ritroveranno al tavolo. Contenuti di approfondimento Venneri comanda i 18 rimasti al Main ISOP. Oggi c'è il final dayLa chiusura delle registrazioni tardive ufficializzava i numeri di questo stage 4 delle Italian Series of Poker, l'ultimo prima delle finali dei Campionati Italiani. Dal 3 al 15 giugno infatti ci sarà ... gazzetta.it ISOP Campione: Venneri al comando, Castro in top 5 e Silvia Lollino cerca la rimonta nel MainIl €500 Main Event ISOP Campione raggiunge l’ultimo giorno di gara. Sono rimasti in 18 a contendersi la vittoria nella quarta tappa stagionale, la seconda nel 2026, al Casinò Municipale di Campione d’ ... italiapokerclub.com