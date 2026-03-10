Perde il controllo della moto si schianta e muore sul colpo | il centauro stava tornando a casa dal lavoro

Nella tarda mattinata di oggi, un motociclista ha perso il controllo della moto in via Brigata Emilia a Breda di Piave, provocando un incidente fatale. L'uomo, che stava tornando a casa dal lavoro, è caduto dalla moto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

BREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave. A perdere la vita un motociclista che, stando alle prime.