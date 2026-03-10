Alessandro Ponzo il 25enne muore in moto nello schianto contro un muro | stava tornando a casa dal lavoro

Un giovane di 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Breda di Piave, in via Brigata Emilia. Secondo quanto riferito, stava tornando a casa dal lavoro quando la sua moto si è schiantata contro un muro. La dinamica esatta dell’incidente è ancora da chiarire, e sul posto sono intervenuti i soccorsi.

BREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave. A perdere la vita il 25enne Alessandro Ponzo che, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua Ducati uscendo di strada in modo autonomo. Per lui nulla da fare. La ricostruzione Il giovane, residente a Carbonera (Treviso), stava tornando a casa dal lavoro quando ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un muro di cemento per poi finire la sua corsa nel fossato. I soccorsi Sul posto, oltre a vigili del fuoco e alla polizia locale, è intervenuto prontamente il Suem 118 anche con l’elicottero ma il medico ha constatato che 25enne era già deceduto a causa dell’impatto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alessandro Ponzo, il 25enne muore in moto nello schianto contro un muro: stava tornando a casa dal lavoro Articoli correlati Perde il controllo della moto, si schianta contro un muro e muore sul colpo: il 25enne stava tornando a casa dal lavoroBREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave. Perde il controllo della moto, si schianta e muore sul colpo: il centauro stava tornando a casa dal lavoroBREDA DI PIAVE - Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, in via Brigata Emilia a Breda di Piave.