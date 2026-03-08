Un Hub urbano per il futuro del paese | Pontedellolio scommette su negozi e imprese locali

Il Comune di Pontedellolio ha approvato i documenti necessari per richiedere il riconoscimento di un Hub urbano. Il progetto mira a sostenere il commercio di vicinato e a stimolare lo sviluppo economico locale. L’iniziativa coinvolge l’amministrazione pubblica e i negozi del territorio, puntando a creare un punto di riferimento per le attività commerciali e le imprese della zona.

Approvati i documenti per il riconoscimento regionale: Centro storico e Statale 654 nel perimetro del progetto. Il sindaco Alessandro Chiesa: «Il Comune crea le condizioni per crescere». L’assessore al commercio Giulia Capra: «Strategia condivisa con i commercianti» Nella sua relazione, il sindaco Alessandro Chiesa ha sottolineato come l’Amministrazione comunale abbia scelto una linea basata sul sostegno indiretto alle attività economiche: «Il ruolo del Comune – ha spiegato – è quello di creare le migliori condizioni possibili perché le imprese possano operare, investendo su qualità della vita, infrastrutture e servizi piuttosto che su interventi diretti nel mercato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Un Hub per Bertinoro: cittadini, imprese e istituzioni costruiscono il futuro del centro Leggi anche: Mobilità, Alstom scommette su Napoli con un hub al Centro Direzionale e nuove assunzioni Tutto quello che riguarda Hub urbano. Temi più discussi: Hub urbani e di prossimità. A Bologna il primo Forum sull’Economia urbana; Hub urbano, più adesioni dai negozianti; Cavezzo, in un incontro pubblico presentazione del progetto relativo all’Hub urbano; Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo: pronti i moduli per aderire agli Hub urbani. Santarcangelo: Hub urbani, ancora due settimane per aderireFino al 20 marzo le attività economiche inserite nell’area dell’hub urbano potranno firmare l’accordo di partenariato e consentire così all’Amministrazione ... chiamamicitta.it Hub urbano, più adesioni dai negoziantiL’hub urbano può rappresentare una grande opportunità per il commercio a Santarcangelo. Fatevi avanti. Così Luca Paganelli ai titolari ... ilrestodelcarlino.it Il Comune di Forlì candida il cuore commerciale del centro storico a Hub Urbano Il riconoscimento dell’Hub Urbano consentirà al Comune di accedere a bandi e finanziamenti regionali dedicati, che potranno sostenere: innovazione e sviluppo delle impre - facebook.com facebook