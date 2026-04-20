Veneto sotto assedio | 64 reati in un mese tra mafia e sfruttamento

Nel Veneto, nel corso di marzo 2026, sono stati segnalati 64 reati legati a attività criminali, secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio Legalità dell’CGIL regionale. Le accuse riguardano principalmente casi di mafia e sfruttamento, coinvolgendo diverse aree della regione. La situazione evidenzia una presenza criminale significativa che interessa il tessuto sociale e produttivo locale, con un numero di episodi che si inserisce in un quadro di attenzione crescente da parte delle autorità.

Il tessuto sociale e produttivo del Veneto si trova a fronteggiare una realtà criminale complessa che ha registrato 64 episodi nel solo mese di marzo 2026, secondo i dati dell’Osservatorio Legalità dell’CGIL Veneto. Il dossier evidenzia come la regione sia attraversata da dinamiche illecite diversificate, che spaziano dalle infiltrazioni mafiose allo sfruttamento della forza lavoro, fino ai reati legati all’ambiente, alla corruzione, all’evasione fiscale e ai traffici illeciti, includendo anche denunce per violenza e decessi. L’illusione dell’inviolabilità territoriale tra microcriminalità e infiltrazioni. I numeri raccolti dall’Osservatorio Legalità smentiscono fermamente la percezione di un territorio veneto immune da fenomeni degenerativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto sotto assedio: 64 reati in un mese tra mafia e sfruttamento Notizie correlate Veneto sotto assedio: 2 miliardi di danni e fondi insufficientiUn bilancio economico pesantissimo scuote il Veneto, regione che si conferma tra le più colpite in Italia dagli eventi meteo-idro estremi: tra il... Toscana sotto assedio: 34 incendi in un mese, allarme sicurezzaTrentantaquattro focolai hanno già colpito i boschi della Toscana da quando è iniziato il mese di aprile, segnando un incremento drastico rispetto...