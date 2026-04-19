Il Veneto ha subito danni per circa due miliardi di euro tra il 2015 e il 2024 a causa di eventi meteo-idro estremi. La regione si conferma tra le più colpite in Italia, con un bilancio economico pesante che mette sotto pressione le risorse disponibili. Nonostante le richieste di fondi supplementari, le risorse stanziate risultano insufficienti per far fronte alle emergenze. La situazione evidenzia la vulnerabilità della regione rispetto ai fenomeni climatici.

Un bilancio economico pesantissimo scuote il Veneto, regione che si conferma tra le più colpite in Italia dagli eventi meteo-idro estremi: tra il 2015 e il 2024, i danni registrati hanno raggiunto quasi due miliardi di euro. A Padova, presso la Golena San Massimo, l’apertura della mostra GEA 2076 ha portato alla luce i dati contenuti nel rapporto Quanto costa all’Italia la crisi climatica?, evidenziando come gli stanziamenti dei governi nazionali siano stati insufficienti, coprendo appena il 15% delle necessità, ovvero poco meno di 300 milioni di euro. L’impatto del dissesto idrogeologico sul tessuto veneto. I numeri estratti dai database di Ispra e del Dipartimento della Protezione Civile delineano un quadro di vulnerabilità territoriale senza precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto sotto assedio: 2 miliardi di danni e fondi insufficienti

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