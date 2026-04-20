Veneto acido sui sedili del bus | una ferita grave l' orrore invisibile

Nella regione Veneto, un episodio inquietante ha portato alla scoperta di acido versato sui sedili di un autobus. La scoperta ha causato una ferita grave a una persona che si trovava a bordo. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i passeggeri e le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di questo gesto pericoloso. La polizia sta raccogliendo elementi utili a chiarire quanto accaduto.

Un incubo. Un orrore. Una minaccia invisibile e imprevedibile: acido cosparso sui sedili di un autobus. Il caso scuote il Veneto, dove tre persone sono rimaste ustionate dopo essersi sedute sull'autobus 25 di Arriva Veneto, partito lo scorso giovedì mattina da Chioggia, direzione Venezia. La situazione più grave è quella di una minorenne, una delle vittime, le cui condizioni sono le più complesse. "Ustione di terzo grado per la quale, probabilmente, si dovrà ricorrere all'intervento chirurgico ". Così la madre ha rivelato la diagnosi, contestando anche la versione iniziale diffusa dalle istituzioni. "Definire una tale lesione come irritazione sembra troppo riduttivo e fuorviante", ha aggiunto la sorella della ragazza, riferendosi al comunicato dell’assessore ai trasporti Cristina Boscolo Zemelo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Veneto, acido sui sedili del bus: una ferita grave, l'orrore invisibile Notizie correlate Acido sui sedili del bus a Venezia, tre ustionati di cui uno graveDovrà probabilmente sottoporsi a un intervento chirurgico una ragazza minorenne che, dopo essersi accomodata sul sedile di un autobus extra-urbano in... Sedili squarciati da coltelli e botole di emergenza aperte impropriamente: vandali in azione sui busDoppio episodio ad Arezzo sui mezzi di Autolinee Toscane, che ha sporto denuncia per danneggiamento. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Linea Venezia-Chioggia, acido sui sedili del bus: tre pendolari rimangono ustionati; Acido sui sedili del bus: studentessa si siede, si ustiona e finisce al Pronto soccorso. Feriti altri due passeggeri. L'ombra di un atto...; Acido sui sedili del bus, ferita una studentessa; Acido sui sedili del bus, scatta l'indagine. Acido sui sedili del bus, scatta l'indagineUn episodio dai contorni ancora da chiarire ha coinvolto nei giorni scorsi alcuni passeggeri del bus extraurbano numero 25 di Arriva Veneto, partito da Chioggia (Venezia). Al centro della vicenda la ... polesine24.it Acido sui sedili del bus, studentessa si siede e si ustiona: «Dovrà essere operata. Il liquido ha leso diversi strati di pelle»«Ustione di terzo grado per la quale, probabilmente, si dovrà ricorrere all'intervento chirurgico». Queste le parole della mamma ... msn.com Nuova caserma della Guardia di Finanza a #PiovediSacco: un segnale forte di legalità per il Veneto. È stato un onore partecipare all'intitolazione alla memoria della "Guardia M.B.V.M. Domenico Michelazzo" insieme alle massime autorità regionali e pro x.com L'APPELLO | Un paziente veneto di 67 anni con glioma diffuso chiede il suicidio assistito in Italia. La ASL ha negato l'accesso: manca il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Lui non ci sta: «È una questione di dignità» facebook