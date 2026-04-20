Acido sui sedili del bus a Venezia tre ustionati di cui uno grave

Tre persone sono rimaste ferite su un bus a Venezia, con uno di loro in condizioni gravi a causa di un acido versato sui sedili. Il liquido ha causato ustioni, e uno dei feriti ha subito danni estesi ai pantaloni. Le autorità stanno investigando sull’accaduto, ma al momento non sono state rese note le cause o eventuali responsabili. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifica.

Dovrà probabilmente sottoporsi a un intervento chirurgico una ragazza minorenne che, dopo essersi accomodata sul sedile di un autobus extra-urbano in Veneto, è rimasta gravemente ustionata alle gambe da una sostanza non meglio identificata. Sono tre i pendolari saliti a bordo che hanno avuto conseguenze più o meno gravi: la più giovane, secondo il racconto della madre, ha rimediato "ustioni di terzo grado". Anche un adulto ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie dopo aver riportato ferite lievi alle gambe. La dinamica dell'incidente è sotto indagine., La corriera era partita giovedì mattina da Chioggia in direzione Venezia. Alcuni sedili risultavano leggermente bagnati, se non umidi, e tre passeggeri si sono accomodati tranquillamente non sospettando nulla.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Acido sui sedili del bus a Venezia, tre ustionati di cui uno grave Notizie correlate Esplosione nella ditta farmaceutica. Tre lavoratori ustionati, uno è graveEsplosione ieri pomeriggio alla Frau Pharma, una ditta farmaceutica di Agrate Brianza. Sedili squarciati da coltelli e botole di emergenza aperte impropriamente: vandali in azione sui busDoppio episodio ad Arezzo sui mezzi di Autolinee Toscane, che ha sporto denuncia per danneggiamento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Linea Venezia-Chioggia, acido sui sedili del bus: tre pendolari rimangono ustionati; Acido sui sedili del bus: studentessa si siede, si ustiona e finisce al Pronto soccorso. Feriti altri due passeggeri. L'ombra di un atto...; Acido sui sedili del bus, ferita una studentessa; Acido sui sedili del bus, scatta l'indagine. Acido sui sedili del bus, studentessa si siede e si ustiona: «Dovrà essere operata. Il liquido ha leso diversi strati di pelle»«Ustione di terzo grado per la quale, probabilmente, si dovrà ricorrere all'intervento chirurgico». Queste le parole della mamma ... msn.com Acido sui sedili del bus, scatta l'indagineUn episodio dai contorni ancora da chiarire ha coinvolto nei giorni scorsi alcuni passeggeri del bus extraurbano numero 25 di Arriva Veneto, partito da Chioggia (Venezia). Al centro della vicenda la ... polesine24.it Acido sui sedili del bus degli studenti: gravi ustioni - facebook.com facebook